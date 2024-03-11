سعر الذهب|مصر

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 مارس/آذار في مصر

آخر تطورات أسعار الذهب في مصر (غيتي)
آخر تحديث: 20/3/202401:33 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 مارس/آذار في مصر مع توقعات بتغيرات في الأسعار بالسوق وفقًا لحالة العرض والطلب.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم في المعاملات الفورية إلى 2179 دولارًا للأونصة.

وفي مصر بلغت أسعار الذهب -وفقًا لموقع “أي صاغة” بالجنيه المصري- ما يلي، مع ملاحظة أن هذه الأسعار لا تشمل المصنعية:

سعر الذهب اليوم عيار 21

  • شراء: 3100
  • بيع: 3150

سعر الذهب اليوم عيار 18

  • شراء: 2657.25
  • بيع: 2700

سعر الذهب اليوم عيار 24

  • شراء: 3542.75
  • بيع: 3600

سعر الذهب اليوم عيار 22

  • شراء: 3247.5
  • بيع: 3300

سعر الذهب اليوم عيار 14

  • شراء: 2066.75
  • بيع: 2100

سعر الذهب اليوم عيار 12

  • شراء: 1771.5
  • بيع: 1800

سعر الذهب اليوم عيار 9

  • شراء: 1328.5
  • بيع: 1350

سعر جنيه الذهب اليوم

  • شراء: 24800
  • بيع: 25200
المصدر : الجزيرة مباشر