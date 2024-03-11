أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 مارس/آذار في مصر
آخر تحديث: 20/3/202401:33 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 مارس/آذار في مصر مع توقعات بتغيرات في الأسعار بالسوق وفقًا لحالة العرض والطلب.
وارتفعت أسعار الذهب اليوم في المعاملات الفورية إلى 2179 دولارًا للأونصة.
وفي مصر بلغت أسعار الذهب -وفقًا لموقع “أي صاغة” بالجنيه المصري- ما يلي، مع ملاحظة أن هذه الأسعار لا تشمل المصنعية:
سعر الذهب اليوم عيار 21
- شراء: 3100
- بيع: 3150
سعر الذهب اليوم عيار 18
- شراء: 2657.25
- بيع: 2700
سعر الذهب اليوم عيار 24
- شراء: 3542.75
- بيع: 3600
سعر الذهب اليوم عيار 22
- شراء: 3247.5
- بيع: 3300
سعر الذهب اليوم عيار 14
- شراء: 2066.75
- بيع: 2100
سعر الذهب اليوم عيار 12
- شراء: 1771.5
- بيع: 1800
سعر الذهب اليوم عيار 9
- شراء: 1328.5
- بيع: 1350
سعر جنيه الذهب اليوم
- شراء: 24800
- بيع: 25200
المصدر : الجزيرة مباشر