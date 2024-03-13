أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 مارس/آذار في مصر
13/3/2024-|آخر تحديث: 20/3/202401:33 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 مارس/آذار في مصر مع توقعات بتغيرات للأسعار بالسوق وفقا لحالة العرض والطلب.
وبلغ متوسط سعر أوقية الذهب 2173 دولارا في المعاملات حتى صباح الأربعاء.
وفي مصر بلغت أسعار الذهب بالجنيه -وفقا لموقع شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية- ما يلي، مع ملاحظة أن هذه الأسعار لا تشمل المصنعية:
سعر الذهب عيار 21: 3160 جنيها
سعر الذهب عيار 18: 2708.5 جنيهات
سعر الذهب عيار 24: 3611.5 جنيها
سعر الذهب عيار 14: 2112.6 جنيها
سعر جنيه الذهب: 25280 جنيها
المصدر : الجزيرة مباشر