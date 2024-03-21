سعر الذهب يوم الخميس 21 مارس في مصر

شهد سعر الذهب تراجعًا في مصر خلال يوم الأربعاء، مقارنة بأسعاره خلال يوم الثلاثاء، وفقًا لبيانات شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية المصرية.

سعر الذهب اليوم عيار 21

تراجع سعر بيع الذهب عيار 21 بنحو 10 جنيهات مقارنة بسعره الثلاثاء، وسجل سعر غرام الذهب عيار 21 في منتصف تداولات يوم الأربعاء 2960 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 18

كما سجل سعر الذهب عيار 18 تراجعًا بنحو 30 جنيهًا مقارنة بسعره الثلاثاء، إذ سجل سعر غرام الذهب عيار 18 في منتصف تداولات يوم الأربعاء 2573 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 تراجعًا بنحو 10 جنيهات مقارنة بسعره الثلاثاء، إذ سجل سعر غرام الذهب عيار 24 في منتصف تداولات يوم الأربعاء 3383 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 14

كما سجل سعر الذهب عيار 14 تراجعًا بنحو 15 جنيهًا مقارنة بسعره الثلاثاء، إذ سجل سعر غرام الذهب عيار 14 في منتصف تداولات يوم الأربعاء 1979 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب تراجعًا بنحو 80 جنيهًا مقارنة بسعره الثلاثاء، إذ سجل سعر الجنيه الذهب في منتصف تداولات يوم الأربعاء 23680 جنيهًا.

كما سجل سعر الذهب عالميا تراجعا، إذ بلغ سعر الأوقية 2160 دولارا في منتصف التعاملات يوم الأربعاء.