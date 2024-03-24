سعر الذهب اليوم الأحد 24 مارس في مصر

انخفض سعر الذهب في مصر بشكل طفيف خلال التداولات أمس السبت، مقارنة بأسعاره الجمعة، وفق بيانات شعبة الذهب والمجوهرات في اتحاد الغرف التجارية المصرية.

عيار 21

انخفض سعر بيع الذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات مقارنة بسعره الجمعة، وبلغ متوسط سعر الغرام في تداولات السبت 3035 جنيهًا.

عيار 18

انخفض سعر الذهب عيار 18 بنحو 4 جنيهات مقارنة بسعره الجمعة، وبلغ متوسط سعر الغرام في تداولات السبت 2601.5 جنيه.

عيار 24

انخفض سعر الذهب عيار 24 بنحو 6 جنيهًات مقارنة بسعره الجمعة، وبلغ متوسط سعر الغرام في تداولات السبت 3468.5 جنيهًا.

عيار 14

انخفض سعر الذهب عيار 14 بنحو 3 جنيهات مقارنة بسعره الجمعة، وبلغ متوسط سعر الغرام في تداولات السبت 2029 جنيهًا.

جنيه الذهب

سجل سعر جنيه الذهب انخفاضًا بنحو 40 جنيهًا مقارنة بسعره الجمعة، وبلغ متوسط سعره في تداولات السبت 24280 جنيهًا.