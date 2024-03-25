سعر الذهب اليوم الاثنين 25 مارس في مصر

انخفض سعر الذهب في مصر بشكل طفيف خلال التداولات يوم السبت، مقارنة بأسعاره الجمعة، وفق بيانات شعبة الذهب والمجوهرات في اتحاد الغرف التجارية المصرية.

والأحد هو يوم الإجازة الأسبوعي لتجار الذهب في مصر.

سعر الذهب عيار 21

انخفض سعر بيع الذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات مقارنة بسعره الجمعة، وبلغ متوسط سعر الغرام في تداولات السبت 3035 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

انخفض سعر الذهب عيار 18 بنحو 4 جنيهات مقارنة بسعره الجمعة، وبلغ متوسط سعر الغرام في تداولات السبت 2601.5 جنيه.

سعر الذهب عيار 24

انخفض سعر الذهب عيار 24 بنحو 6 جنيهًات مقارنة بسعره الجمعة، وبلغ متوسط سعر الغرام في تداولات السبت 3468.5 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

انخفض سعر الذهب عيار 14 بنحو 3 جنيهات مقارنة بسعره الجمعة، وبلغ متوسط سعر الغرام في تداولات السبت 2029 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب

سجل سعر جنيه الذهب انخفاضًا بنحو 40 جنيهًا مقارنة بسعره الجمعة، وبلغ متوسط سعره في تداولات السبت 24280 جنيهًا.

سعر الذهب عالميا

انخفض سعر الأوقية بنحو 50 دولارا مقارنة بسعرها الجمعة، وبلغ متوسط سعر الأوقية في تعاملات السبت 2165.5 دولارا.