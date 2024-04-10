أسعار الذهب يوم الأربعاء 10 إبريل في مصر

ظلت أسعار الذهب ثابتة تقريبا في السوق المحلي في مصر في بداية معاملات الأربعاء، مقارنة باليوم السابق، مع دخول عطلة العيد، فيما واصل الذهب ارتفاعه لمستوى غير مسبوق عاليما.

وفيما يلي أسعار الذهب حسب موقع “أي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية أو الضرائب.

سعر الذهب عيار 21

ظل سعر بيع غرام الذهب عيار 21 عند مبلغ 3200 جنيه، بدون تغيير تقريبا عن السعر الذي بدأ به التداول في معاملات الثلاثاء.

سعر الذهب عيار 18

أما بالنسبة للذهب عيار 18، فقد بلغ سعر بيع الغرام 2742.75 جنيها وهو تقريبا بدون تغيير مقارنة بسعر اليوم السابق الذي كان 2742 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 14 مبلغ 2133.25 جنيها وهو تقريبا ذات السعر الذي كان عليه في اليوم الأسبق وهو 2133 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 مبلغ 3657.25 جنيها، بدون تغيير تقريبا عن سعر اليوم السابق الذي كان 3657 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب

وبقي سعر الجنيه الذهب ثابتا عند 25600 جنيه دون تغيير عن معاملات اليوم السابق.

سعر الذهب عالميًّا

ارتفعت أسعار الذهب بنهاية معاملات الثلاثاء إلى مستوى غير مسبوق مدعومة بمشتريات قوية، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية، فيما يترقب المستثمرون محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي وبيانات التضخم الأمريكية بحثا عن مؤشرات جديدة بخصوص مسار السياسة النقدية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 في المئة بحلول الساعة 1336 بتوقيت غرينتش إلى 2357.19 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما قفز لمستوى غير مسبوق عند 2365.09 دولار. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلى 2376 دولارا.

ومن المقرر صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر مارس/آذار وبيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأربعاء.

ويعد الذهب وسيلة تحوط من التضخم والمخاطر الجيوسياسية، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى تقليل جاذبية الاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي لا يدر عوائد.