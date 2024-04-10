أسعار الذهب يوم الأربعاء 10 إبريل في مصر

ظلت أسعار الذهب ثابتة تقريبًا بمصر في بداية معاملات الأربعاء مقارنة باليوم السابق مع دخول عطلة العيد، في حين واصل المعدن الأصفر ارتفاعه إلى مستوى غير مسبوق عالميًّا.

وفيما يلي أسعار الذهب حسب موقع “أي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية أو الضرائب.

عيار 21

ظل سعر بيع غرام الذهب عيار 21 عند مبلغ 3200 جنيه، بدون تغيير تقريبًا عن السعر الذي بدأ به التداول في معاملات الثلاثاء.

عيار 18

أما الذهب عيار 18، فقد بلغ سعر بيع الغرام 2742.75 جنيهًا، وهو تقريبًا بدون تغيير مقارنة بسعر اليوم السابق الذي كان 2742 جنيهًا.

عيار 14

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 14 مبلغ 2133.25 جنيهًا، وهو تقريبًا السعر ذاته الذي كان عليه في اليوم السابق وهو 2133 جنيهًا.

عيار 24

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 مبلغ 3657.25 جنيهًا، بدون تغيير تقريبًا عن سعر اليوم السابق الذي كان 3657 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب

وبقي سعر جنيه الذهب ثابتًا عند 25600 جنيه، دون تغيير عن سعر اليوم السابق.

سعر الذهب عالميًّا

ارتفعت أسعار الذهب بنهاية معاملات الثلاثاء إلى مستوى غير مسبوق مدعومة بمشتريات قوية، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية، في حين يترقب المستثمرون محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي وبيانات التضخم الأمريكية بحثًا عن مؤشرات جديدة بخصوص مسار السياسة النقدية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% بحلول الساعة 13:36 بتوقيت غرينتش إلى 2357.19 دولارًا للأوقية (الأونصة) بعدما قفز إلى مستوى غير مسبوق عند 2365.09 دولارًا. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.1% إلى 2376 دولارًا.

ومن المقرر صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر مارس/آذار، وبيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، الأربعاء.

ويُعَد الذهب وسيلة تحوط من التضخم والمخاطر الجيوسياسية، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى تقليل جاذبية الاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي لا يدر عوائد.