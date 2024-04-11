أسعار الذهب يوم الخميس 11 إبريل في مصر

تراجعت أسعار الذهب في السوق المصري بشكل طفيف في بداية معاملات الخميس 11 إبريل/نيسان، مقارنة باليوم السابق، كما تراجعت عالميًا، بعد أن بلغت مستويات قياسية، وذلك بعد نشر بيانات عن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة.

وفيما يلي أسعار الذهب حسب موقع “أي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية أو الضرائب.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 مبلغ 3185 جنيهًا بتراجع طفيف عن سعره في اليوم السابق الذي بلغ 3200 جنيه.

سعر الذهب عيار 18

أما الذهب عيار 18 فقد بلغ سعر بيع الغرام 2730 جنيهًا بهبوط محدود عن سعر اليوم السابق الذي كان 2742.75 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 14 مبلغ 2123.25 جنيهًا بتراجع طفيف عن سعر اليوم السابق الذي بلغ 2133.25 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 مبلغ 3640 جنيهًا بتراجع طفيف عن سعر اليوم السابق الذي بلغ 3657.25 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب

وبلغ سعر جنيه الذهب 25480 جنيهًا بهبوط محدود عن سعر اليوم السابق الذي كان 25600 جنيه.

سعر الذهب عالميًّا

تراجعت أسعار الذهب بنهاية معاملات الأربعاء في الأسواق العالمية، وذلك بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع، ما أدى لتراجع التوقعات بخفض مبكر لأسعار الفائدة الأمريكية.

وهبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 2338.19 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 12:58 بتوقيت غرينتش، كما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 2360.7 دولارًا.

وقفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد صدور البيانات عن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، والتي قللت من جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدًا.