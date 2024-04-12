أسعار الذهب يوم الجمعة 12 إبريل في مصر

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المصري بشكل طفيف في نهاية معاملات الخميس 11 إبريل/نيسان، مقارنة بمعاملات بداية اليوم، كما ارتفعت عالميًا، مدفوعة بالتوتر الجيوسياسي، الذي عزز الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذًا آمنًا.

وفيما يلي أسعار الذهب حسب موقع “أي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية أو الضرائب.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 مبلغ 3200 جنيه مرتفعًا بشكل طفيف عن بداية معاملات الخميس إذ بلغ 3185 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

أما الذهب عيار 18، فقد بلغ سعر بيع الغرام 2742 جنيهًا، بعد أن كان سعره في بداية معاملات الخميس 2730 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 14 مبلغ 2133 جنيهًا مرتفعًا بقيمة 10 جنيهات عن سعره في بداية المعاملات، الذي كان 2123 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 مبلغ 3657 جنيهًا بارتفاع طفيف عن سعره في بداية المعاملات يوم الخميس الذي بلغ 3640 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب

وبلغ سعر جنيه الذهب 25600 جنيه بارتفاع محدود عن سعره في بداية المعاملات، الذي كان 25480 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

ارتفعت أسعار الذهب، في معاملات نهاية يوم الخميس، وعوضت خسائرها من الجلسة السابقة، وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1%، مسجلًا 2334.64 دولارًا للأونصة، حيث سجل ارتفاعات قياسية لثماني جلسات تداول على التوالي، حتى الثلاثاء الماضي.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2352.40 دولارًا، كما ارتفعت أسعار الذهب 14% حتى الآن هذا العام بدفعة من عمليات شراء قوية من بنوك مركزية، والإقبال على الملاذ الآمن مع استمرار المخاطر الجيوسياسية والطلب المرتفع من الصناديق التي تواكب اتجاهات السوق.