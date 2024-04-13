أسعار الذهب يوم السبت 13 إبريل في مصر

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المصري في معاملات مساء الجمعة 12 إبريل/نيسان، كما ارتفعت عالميًّا لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق، مدفوعة بالتوتر الجيوسياسي، الذي عزز طلب المعدن الأصفر باعتباره ملاذًا آمنًا.

وفيما يلي أسعار الذهب في مصر حسب موقع “أي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية أو الضرائب.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 مبلغ 3215 جنيهًا بعدما بدأ معاملات الجمعة بـ3220 جنيهًا. (؟)

سعر الذهب عيار 18

أما عيار 18، فقد بلغ سعر بيع الغرام منه 2755.75 جنيهًا، بعد أن كان سعره في بداية معاملات الجمعة 2751.5 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 14 مبلغ 2143.25 جنيهًا مرتفعًا بقيمة 3.25 جنيهات عن سعره في بداية المعاملات، الذي كان 2140 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 مبلغ 3674.25 جنيهًا بارتفاع طفيف عن سعره في بداية المعاملات يوم الجمعة الذي بلغ 3668.5 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب

وبلغ سعر جنيه الذهب 25720 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًّا

ارتفعت أسعار الذهب، في معاملات نهاية يوم الجمعة، وعوضت خسائرها من الجلسة السابقة، وصعد الذهب في المعاملات الفورية، مسجلًا 2419.79 دولارًا للأونصة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% عند التسوية إلى 2374.1 دولارًا.