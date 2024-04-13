أسعار الذهب يوم السبت 13 إبريل في مصر

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المصري في معاملات مساء الجمعة 12 أبريل/نيسان، كما ارتفعت عالميًا لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق، مدفوعة بالتوتر الجيوسياسي، الذي عزز الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذًا آمنًا.

وفيما يلي أسعار الذهب في مصر حسب موقع “أي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية أو الضرائب.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 مبلغ 3215 جنيه بعدما بدأ معاملات الجمعة بـ 3220 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

أما الذهب عيار 18، فقد بلغ سعر بيع الغرام 2755.75 جنيهًا، بعد أن كان سعره في بداية معاملات الجمعة 2751.5 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 14 مبلغ 2143.25 جنيهًا منخفضا بقيمة 3.25 جنيها عن سعره في بداية المعاملات، الذي كان 2140 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 مبلغ 3674.25 جنيهًا بانخفاض طفيف عن سعره في بداية المعاملات يوم الجمعة الذي بلغ 3668.5 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب

وبلغ سعر جنيه الذهب 25720 جنيه.

أسعار الذهب عالميًا

ارتفعت أسعار الذهب، في معاملات نهاية يوم الجمعة، وعوضت خسائرها من الجلسة السابقة، وصعد الذهب في المعاملات الفورية، مسجلًا 2419.79 دولارًا للأونصة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% عند التسوية إلى 2374.1 دولارًا.