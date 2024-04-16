أسعار الذهب يوم الثلاثاء 16 إبريل في مصر

ارتفعت أسعار الذهب بمصر في معاملات مساء الاثنين 15 إبريل/نيسان.

وفيما يلي أسعار الذهب في مصر حسب موقع “أي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية أو الضرائب.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 مبلغ 3275 جنيهًا بعدما بدأ معاملات الاثنين بـ3270 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

أما عيار 18، فقد بلغ سعر بيع الغرام منه 2807.25 جنيهًا، بعد أن كان سعره في بداية معاملات الاثنين 2803 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 14 مبلغ 2183.25 جنيهًا مرتفعًا بقيمة 3.25 جنيهات عن سعره في بداية المعاملات الذي كان 2180 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 مبلغ 3742.75 جنيهًا بارتفاع طفيف عن سعره في بداية المعاملات يوم الاثنين الذي بلغ 3737 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب

وبلغ سعر جنيه الذهب 26200 جنيه.

أسعار الذهب عالميًّا

ارتفعت أسعار الذهب في معاملات نهاية يوم الاثنين، وعوضت خسائرها من الجلسة السابقة، وصعد الذهب في المعاملات الفورية مسجلًا 2350.59 دولارًا للأونصة (الأوقية).

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.3% إلى 2366.40 دولارًا للأوقية.