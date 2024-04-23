أسعار الذهب يوم الأربعاء 24 إبريل في مصر

تراجعت أسعار الذهب في السوق المصري بشكل طفيف في نهاية معاملات الثلاثاء 23 إبريل/نيسان، كما تراجعت عالميًّا أيضًا.

وفيما يلي أسعار الذهب حسب موقع “أي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية أو الضرائب.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 مبلغ 3135 جنيهًا بتراجع طفيف عن سعره في اليوم السابق الذي بلغ 3140 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

أما الذهب عيار 18 فقد بلغ سعر بيع الغرام 2687.25 جنيهًا بهبوط محدود عن سعر اليوم السابق الذي كان 2691.5 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 14 مبلغ 2090 جنيهًا بتراجع طفيف عن سعر اليوم السابق الذي بلغ 2093.25 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 مبلغ 3582.75 جنيهًا بتراجع طفيف عن سعر اليوم السابق الذي بلغ 3588.5 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب

وبلغ سعر جنيه الذهب 25080 جنيهًا بهبوط محدود عن سعر اليوم السابق.

سعر الذهب عالميًّا

وواصلت أسعار الذهب خسائرها لليوم الثاني لتصل إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين، الثلاثاء، مع انحسار مخاوف نشوب صراع أوسع نطاقًا في الشرق الأوسط، مما شجع المستثمرين على جني الأرباح قبل صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة هذا الأسبوع.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 2318.90 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 15:14 بتوقيت غرينتش، بعدما تراجع في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ الخامس من إبريل.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.6% إلى 2331.80 دولارًا للأوقية.