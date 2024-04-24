أسعار الذهب في مصر يوم الخميس 25 إبريل

تراجعت أسعار الذهب في السوق العالمي مع انحسار المخاوف من اتساع نطاق المواجهة في الشرق الأوسط، كما انخفض سعر الذهب بشكل طفيف في السوق المصري مع نهاية معاملات الأربعاء.

وفيما يلي أسعار الذهب حسب موقع “أي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية أو الضرائب.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 مبلغ 3110 جنيهات بتراجع محدود عن سعر في اليوم السابق، الذي كان 3135 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

أما الذهب عيار 18 فقد بلغ سعر بيع الغرام 2665.75 جنيهًا بانخفاض طفيف عن سعره في اليوم السابق وهو 2687.25 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 14 مبلغ 2073.25 جنيهًا بتراجع طفيف عن سعره في اليوم السابق وهو 2090 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 مبلغ 3554.25 جنيهًا، ما يعني أنه بدوره تراجع بشكل طفيف عن سعره في اليوم السابق، الذي بلغ 3582.75 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب

وبلغ سعر جنيه الذهب 24880 جنيهًا، بانخفاض محدود عن سعره في اليوم السابق، حيث كان 25080 جنيهًا.

سعر الذهب في السوق العالمي

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية بنهاية معاملات الأربعاء، ويرجع ذلك جزئيًا إلى خفض صناديق التحوط مخصصاتها للذهب وسط انحسار المخاوف من تصعيد كبير للصراع في الشرق الأوسط.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2315.34 دولارًا للأوقية (الأونصة)، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 2328.60 دولارًا.

واستعاد الدولار الأمريكي بعض مكاسبه بنهاية معاملات الأربعاء بينما ارتفعت أيضًا عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما يجعل المعدن الأصفر، المسعر بالدولار، أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى، وكخيار استثماري مقارنة بسندات الخزانة الأمريكية.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، المقرر صدورها الخميس، وتقرير إنفاق الاستهلاك الشخصي، المقرر صدوره يوم الجمعة، للحصول على دلائل جديدة حول مسار أسعار الفائدة للمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).