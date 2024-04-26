أسعار الذهب في مصر الجمعة 26 إبريل

ارتفعت أسعار الذهب في السوق العالمية، يوم الخميس، مع انخفاض الدولار، وسط ترقب لبيانات اقتصادية أمريكية لاستشفاف دلائل على المسار الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.

وفيما يلي أسعار الذهب حسب موقع “آي صاغة“، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية أو الضرائب.

سعر الذهب عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 خلال التعاملات يوم الخميس 3100 جنيه، بارتفاع 10 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 خلال التعاملات يوم الخميس 2657 جنيهًا، بارتفاع 8 جنيهات ونصف الجنيه.

سعر الذهب عيار 14

بلغ متوسط سعر غرام الذهب عيار 14 خلال التعاملات يوم الخميس 2067 جنيهًا، بارتفاع نحو 7 جنيهات.

سعر الذهب عيار 24

بلغ متوسط سعر غرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات يوم الخميس 3543 جنيهًا تقريبًا، بارتفاع 11 جنيهًا ونصف الجنيه.

سعر جنيه الذهب

بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب خلال التعاملات يوم الخميس 24800 جنيه، بارتفاع 80 جنيهًا.

سعر الذهب في السوق العالمية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع انخفاض الدولار، فيما يركز المستثمرون على بيانات اقتصادية أمريكية لاستشفاف دلائل على المسار الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2324.10 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0752 بتوقيت “غرينتش”.

لكن العقود الأمريكية الآجلة للذهب تراجعت 0.1% إلى 2337.20 دولارًا للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2% مقابل سلة من العملات، وهو ما يزيد جاذبية الذهب بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة تحديد أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) يومي 30 إبريل/نيسان والأول من مايو/أيار.