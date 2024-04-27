أسعار الذهب في مصر السبت 27 إبريل

ارتفعت أسعار الذهب في السوق العالمية، يوم الجمعة، وسط ترقب لبيانات اقتصادية أمريكية لاستشفاف دلائل على المسار الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.

وفيما يلي أسعار الذهب حسب موقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية أو الضرائب.

سعر الذهب عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 خلال التعاملات يوم الجمعة 3110 جنيهات، بارتفاع 10 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 خلال التعاملات يوم الجمعة 2665 جنيهًا، بارتفاع 8 جنيهات ونصف الجنيه.

سعر الذهب عيار 14

بلغ متوسط سعر غرام الذهب عيار 14 خلال التعاملات يوم الجمعة 2073 جنيهًا، بارتفاع نحو 6 جنيهات.

سعر الذهب عيار 24

بلغ متوسط سعر غرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات يوم الجمعة 3554 جنيهًا تقريبًا، بارتفاع 11 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب

بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب خلال التعاملات يوم الجمعة 24880 جنيهًا، بارتفاع 80 جنيهًا.

سعر الذهب في السوق العالمية

ارتفعت أسعار الذهب عالميًا اليوم الجمعة، فيما يركز المستثمرون على بيانات اقتصادية أمريكية لاستشفاف دلائل على المسار الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 2344 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعدما كان سعر الأوقية أمس الخميس 2324.10 دولارًا، كما ارتفعت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب بقيمة 0.6% إلى 2356 دولارًا للأوقية.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة تحديد أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) يومي 30 إبريل/نيسان والأول من مايو/أيار.