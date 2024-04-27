سعر الذهب|مصر

أسعار الذهب في مصر السبت 27 إبريل

آخر تطورات أسعار الذهب في مصر (غيتي)
27/4/2024-|آخر تحديث: 27/4/202412:23 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

ارتفعت أسعار الذهب في السوق العالمية، يوم الجمعة، وسط ترقب لبيانات اقتصادية أمريكية لاستشفاف دلائل على المسار الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.

وفيما يلي أسعار الذهب حسب موقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية أو الضرائب.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

سعر الذهب عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 خلال التعاملات يوم الجمعة 3110 جنيهات، بارتفاع 10 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 خلال التعاملات يوم الجمعة 2665 جنيهًا، بارتفاع 8 جنيهات ونصف الجنيه.

سعر الذهب عيار 14

بلغ متوسط سعر غرام الذهب عيار 14 خلال التعاملات يوم الجمعة 2073 جنيهًا، بارتفاع نحو 6 جنيهات.

سعر الذهب عيار 24

بلغ متوسط سعر غرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات يوم الجمعة 3554 جنيهًا تقريبًا، بارتفاع 11 جنيهًا.

الذهب ملاذ مالي آمن مع تراجع قيمة الجنيه المصري
الذهب ملاذ مالي آمن مع تراجع قيمة الجنيه المصري (رويترز)

سعر جنيه الذهب

بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب خلال التعاملات يوم الجمعة 24880 جنيهًا، بارتفاع 80 جنيهًا.

سعر الذهب في السوق العالمية

ارتفعت أسعار الذهب عالميًا اليوم الجمعة، فيما يركز المستثمرون على بيانات اقتصادية أمريكية لاستشفاف دلائل على المسار الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 2344 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعدما كان سعر الأوقية أمس الخميس 2324.10 دولارًا، كما ارتفعت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب بقيمة 0.6% إلى 2356 دولارًا للأوقية.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة تحديد أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) يومي 30 إبريل/نيسان والأول من مايو/أيار.

المصدر : الجزيرة مباشر