أسعار الذهب في مصر الأحد 28 إبريل

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا طفيفًا خلال التعاملات يوم السبت.

وفيما يلي أسعار الذهب حسب موقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية أو الضرائب.

سعر الذهب عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 خلال التعاملات يوم السبت 3100 جنيه، بتراجع 10 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 خلال التعاملات يوم السبت 2657 جنيهًا تقريبًا، بتراجع 8.5 جنيهات.

سعر الذهب عيار 14

بلغ متوسط سعر غرام الذهب عيار 14 خلال التعاملات يوم السبت نحو 2067 جنيهًا، بتراجع نحو 7 جنيهات.

سعر الذهب عيار 24

بلغ متوسط سعر غرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات يوم السبت 3543 جنيهًا تقريبًا، بتراجع 11 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب

بلغ متوسط سعر جنيه الذهب خلال التعاملات يوم السبت 24800 جنيه، بتراجع 80 جنيهًا.