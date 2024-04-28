أسعار الذهب في مصر الاثنين 29 إبريل

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا طفيفًا خلال التعاملات يوم الأحد.

وفيما يلي أسعار الذهب حسب موقع “آي صاغة“، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية أو الضرائب.

سعر الذهب عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 خلال التعاملات يوم الأحد 3090 جنيه، بتراجع 10 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 خلال التعاملات يوم الأحد 2648.5 جنيهًا تقريبًا، بتراجع 8.5 جنيهات.

سعر الذهب عيار 14

بلغ متوسط سعر غرام الذهب عيار 14 خلال التعاملات يوم الأحد 2060 جنيهًا، بتراجع نحو 7 جنيهات.

سعر الذهب عيار 24

بلغ متوسط سعر غرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات يوم الأحد 3531.5 جنيهًا تقريبًا، بتراجع 11.5 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب

بلغ متوسط سعر جنيه الذهب خلال التعاملات يوم السبت 24720 جنيه، بتراجع 80 جنيهًا.

وحسب موقع “آي صاغة”، تراجعت أسعار الذهب في مصر بنسبة 4.8% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء السبت، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 2.3% في تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة.