أسعار الذهب في مصر الثلاثاء 30 إبريل

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا خلال التعاملات، يوم الاثنين.

وفيما يلي أسعار الذهب حسب موقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية أو الضرائب.

سعر الذهب عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 خلال التعاملات يوم الاثنين 3085 جنيهًا، بتراجع 15 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 خلال التعاملات يوم الاثنين 2644.25 جنيهًا تقريبًا، بتراجع 12.75 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

بلغ متوسط سعر غرام الذهب عيار 14 خلال التعاملات يوم الاثنين 2056.75 جنيهًا، بتراجع نحو 10 جنيهات.

سعر الذهب عيار 24

بلغ متوسط سعر غرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات يوم الاثنين 3525.75 جنيهًا تقريبًا، بتراجع 17.25 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب

بلغ متوسط سعر جنيه الذهب خلال التعاملات يوم الاثنين 24680 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًّا

وارتفعت أسعار الذهب، الاثنين، مدعومة بضعف الدولار مع تحول التركيز إلى اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة التي تصدر هذا الأسبوع لاستجلاء المزيد من المؤشرات على السياسة النقدية.

وبحلول الساعة 12:33 بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 2343.29 دولارًا للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.3% إلى 2355 دولارًا للأوقية.