أسعار الذهب يوم الأربعاء 3 أبريل في مصر

انخفضت أسعار الذهب بشكل محدود للغاية في بداية معاملات الأربعاء 3 أبريل/نيسان، وذلك وفق بيانات موقع “أي صاغة” في مصر، بينما واصل سعر الذهب ارتفاعه عالميا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 مبلغ 3100 جنيهًا، بعد انخفاض طفيف عن سعر اليوم السابق لم يصمد لساعات.

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر الغرام من عيار 18 مبلغ 2657 جنيهًا، بعد هبوط محدود عن سعره في اليوم السابق.

سعر الذهب عيار 14

وبالنسبة للذهب عيار 14، فقد بلغ سعر الغرام 2072.5 جنيهًا، بارتفاع محدود عن سعر اليوم السابق الذي كان 2072 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

وبلغ سعر الغرام من عيار 24 مبلغ 3543 جنيهًا، مقابل 3542.8 جنيهًا، وهو ما يعني زيادة طفيفة.

سعر جنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 24800 جنيه، بعد انخفاض محدود في بداية اليوم.

سعر الذهب عالميًّا

وعلى المستوى العالمي، ارتفع الذهب الأربعاء في التعاملات الفورية بنسبة 0.5%، ليصل إلى 2272 دولارًا للأوقية (الأونصة).

وقالت وكالة رويترز إن الذهب ارتفع بنسبة 9.3% خلال شهر مارس/آذار في أكبر زيادة شهرية منذ يوليو/تموز 2020، وذلك مع استمرار الطلب على الذهب، بوصفه الملاذ الآمن وقت الأزمات السياسية، ومشتريات البنوك المركزية.

وقام البنك المركزي الصيني بإضافة الذهب إلى احتياطياته لمدة 16 شهرًا على التوالي، مما أسهم في ارتفاع أسعاره.