أسعار الذهب يوم الخميس 4 إبريل في مصر

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بشكل محدود في معاملات الأربعاء 3 إبريل/نيسان، وذلك وفق شعبة الذهب والمجوهرات التابعة لاتحاد الغرف التجارية.

وتعلن الغرفة أسعار الذهب بشكل دوري، مشيرة إلى أن الأسعار المعلنة هي قيمة الذهب قبل المصنعية والدمغة والضريبة.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 يوم الأربعاء 3100 جنيه، مرتفعًا بمقدار 10 جنيهات عن سعره يوم الثلاثاء الذي بلغ 3090 جنيهًا للغرام الواحد.

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر الغرام في عيار 18 الأربعاء 2657 جنيهًا، مقارنة بـ2648.5 جنيهًا سعره يوم الثلاثاء.

سعر الذهب عيار 14

وشهد سعر الذهب عيار 14 ارتفاعًا طفيفًا وبلغ 2072.5 جنيهًا، مقارنة بتعاملات الثلاثاء إذ كان بـ2066 جنيهًا للغرام الواحد.

سعر الذهب عيار 24

أما بالنسبة لسعر الذهب عيار 24، ارتفع بشكل طفيف بمقدار 11 جنيهًا للغرام الواحد، وبلغ سعره خلال تعاملات الأربعاء 3543 جنيهًا مقارنة بـ2532 جنيهًا خلال تعاملات الثلاثاء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات الأربعاء 24800 جنيه، مرتفعًا بقيمة 80 جنيهًا عن اليوم السابق له.

سعر الذهب عالميًا

وانخفضت أسعار الذهب عالميًا اليوم الأربعاء بعد ارتفاعات قياسية خلال الأيام القليلة الماضية، وبلغ سعر الذهب خلال التعاملات الفورية 2272 دولارًا للأوقية، منخفضًا بنسبة 0.3% عن تعاملات الثلاثاء.

وعزا محللون لـ”رويترز” التراجع الطفيف في أسعار الذهب إلى ارتفاع في عوائد السندات الأمريكية.

وأسهمت عمليات شراء قوية من البنوك المركزية وتدفقات على الملاذات الآمنة وسط تصاعد المخاطر الجيوسياسية في زيادة مكاسب الذهب بنحو 10% منذ بداية العام.