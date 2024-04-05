أسعار الذهب يوم الجمعة 5 إبريل في مصر

انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف في السوق المصري في بداية معاملات الجمعة 5 إبريل/نيسان، مقارنة بمعاملات اليوم السابق، أما عالميًا فقد حطم الذهب رقمًا قياسيًا جديدًا مدفوعًا بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وفيما يلي أسعار الذهب حسب موقع “أي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية أو الضرائب:

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عيار 21 مبلغ 3105 جنيهًا بنهاية معاملات الخميس بانخفاض محدود عن سعره في اليوم السابق الذي كان 3120 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

أما بالنسبة للذهب من عيار 18، فقد بلغ سعر بيع الغرام 2662 جنيهًا بهبوط قليل عن سعر اليوم السابق وهو 2674 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

وبلغ سعر الغرام من الذهب عيار 14 مبلغ 2070 جنيهًا في بداية معاملات الجمعة بانخفاض محدود عن سعر اليوم السابق وهو 2086 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

وبلغ سعر الغرام من الذهب عيار 24 مبلغ 3548.5 مقابل 3566 جنيهًا في معاملات اليوم السابق، ما يعني أنه تراجع بشكل طفيف.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 24840 جنيهًا بهبوط محدود مقارنة بسعر اليوم السابق الذي كان 24960 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا

على مستوى السوق العالمي، حطّم الذهب رقمًا قياسيًا جديدًا بنهاية معاملات الخميس مع تجاوز سعر الأوقية (الأونصة) 2300 دولار، مدفوعًا باحتمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام، وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

وصعدت أسعار العقود الفورية للذهب بنسبة 0.2%، أو 8 دولارات إلى 2304 دولارات للأونصة (الأوقية)، وهو مستوى غير مسبوق.