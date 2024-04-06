أسعار الذهب يوم السبت 6 إبريل في مصر

ارتفعت أسعار الذهب بشكل محدود في السوق المصري بنهاية معاملات الجمعة، مقارنة باليوم السابق، وهي بذلك تتوافق مع الاتجاه الصعودي لأسعار الذهب عالميًا، إذ حقق الذهب مكاسب قياسية بنهاية معاملات الأسبوع.

وفيما يلي أسعار الذهب حسب موقع “أي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية أو الضرائب:

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عيار 21 مبلغ 3130 جنيهًا بنهاية معاملات الجمعة بارتفاع طفيف عن سعره في اليوم السابق، والذي كان 3105 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18

أما بالنسبة للذهب من عيار 18 فقد بلغ سعر بيع الغرام 2682.75 جنيهًا بارتفاع محدود مقارنة بسعر اليوم السابق الذي بلغ 2662 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

وبلغ سعر الغرام من الذهب عيار 14 مبلغ 2086.75 جنيهًا مرتفعًا بشكل محدود عن سعر اليوم السابق وهو 2070 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

وبلغ سعر الغرام من الذهب عيار 24 مبلغ 3577.25 جنيهًا بصعود طفيف عن سعر اليوم السابق الذي بلغ 3548.5 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب بشكل ملحوظ ليصل إلى 25040 جنيهًا مقابل 24840 جنيهًا في اليوم السابق.

سعر الذهب عالميًا

ارتفعت أسعار الذهب بنهاية معاملات الجمعة لتحقق مستوى قياسيًا جديدًا بفضل عوامل عدة، منها التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، وعمليات الشراء بدافع المضاربة، ومشتريات البنوك المركزية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 2324.15 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1803 بتوقيت “غرينتش”، بعد أن سجل مستوى قياسيًا مرتفعًا عند 2330.06 في وقت سابق من الجلسة.

وزاد المعدن الأصفر بأكثر من 4% منذ بداية الأسبوع، وسجل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.