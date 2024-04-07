أسعار الذهب يوم الأحد 7 إبريل في مصر

واصلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعها، وإن كان بشكل محدود في نهاية معاملات السبت مقارنة باليوم السابق، وهي بذلك تتوافق مع الاتجاه الصعودي لأسعار الذهب عالميًّا، إذ حقق الذهب مكاسب قياسية في الأسواق العالمية بنهاية معاملات الأسبوع.

وفيما يلي أسعار الذهب حسب موقع “أي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية أو الضرائب:

عيار 21

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 مبلغ 3195 جنيهًا بصعود محدود عن سعر اليوم السابق الذي كان 3130 جنيهًا.

عيار 18

أما بالنسبة للذهب عيار 18، فقد بلغ سعر بيع الغرام 2738.5 جنيهًا بصعود طفيف مقارنة بسعر اليوم السابق الذي بلغ 2682.75 جنيهًا.

عيار 14

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 14 مبلغ 2130 جنيهًا بارتفاع طفيف عن سعر اليوم السابق الذي بلغ 2086.75 جنيهًا.

عيار 24

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 مبلغ 3651.5 جنيهًا بصعود محدود عن سعر اليوم السابق الذي كان 3577.25 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب

وارتفع سعر جنيه الذهب بشكل ملحوظ إلى 25560 جنيهًا بعد أن كان سعر اليوم السابق 25040 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًّا

على المستوى العالمي، لم تتحرك أسعار الذهب يومي السبت والأحد، نظرًا لأن البورصات العالمية مغلقة في عطلة نهاية الأسبوع.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بنهاية معاملات الجمعة لتحقق مستوى قياسيًّا جديدًا، بسبب عوامل عدة منها التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، وعمليات الشراء بدافع المضاربة، ومشتريات البنوك المركزية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.5% إلى 2324.15 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 18:03 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة، بعد أن سجل مستوى قياسيًّا مرتفعًا عند 2330.06 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

وزاد المعدن الأصفر بأكثر من 4% منذ بداية الأسبوع، وسجل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول قد قال، يوم الأربعاء 3 إبريل/نيسان، إن البنك لن يتعجل في خفض تكاليف الاقتراض بعد أن أبقى سعر الفائدة دون تغيير في نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50% الشهر الماضي.

وحسب وكالة رويترز، يتوقع المتعاملون حاليًّا فرصة بنحو 59% لخفض أسعار الفائدة الأمريكية في يونيو/حزيران المقبل.