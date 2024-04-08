أسعار الذهب يوم الاثنين 8 إبريل في مصر

واصلت أسعار الذهب في السوق المصري صعودها بشكل طفيف في نهاية معاملات الأحد، مقارنة باليوم السابق، وهي بذلك تتوافق مع الاتجاه الصعودي لأسعار الذهب عالميًا، إذ حقق الذهب مكاسب قياسية بنهاية معاملات الأسبوع في البورصات العالمية.

وفيما يلي أسعار الذهب حسب موقع “أي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية أو الضرائب:

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عيار 21 مبلغ 3205 جنيهات بزيادة محدودة للغاية عن سعر اليوم السابق الذي كان 3200 جنيه.

سعر الذهب عيار 18

أما بالنسبة للذهب من عيار 18، فقد بلغ سعر بيع الغرام 2747.25 جنيهًا بارتفاع محدود مقارنة بسعر اليوم السابق الذي كان 2742.75 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

وبلغ سعر الغرام من الذهب عيار 14 مبلغ 2136.75 جنيهًا بزيادة طفيفة عن سعره اليوم السابق الذي كان 2133 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

وبلغ سعر الغرام من الذهب عيار 24 مبلغ 3662.75 جنيهًا بزيادة طفيفة عن سعر اليوم السابق الذي كان 3657 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وواصل سعر الجنيه الذهب ارتفاعه المستمر منذ أيام عدة، حيث بلغ 25640 جنيهًا مقابل 25600 جنيه في اليوم السابق.

سعر الذهب عالميًا

على المستوى العالمي لم تتحرك أسعار الذهب يومي السبت والأحد، نظرًا لأن البورصات العالمية مغلقة في عطلة نهاية الأسبوع.

وكانت أسعار الذهب ارتفعت بنهاية معاملات الجمعة لتحقق مستوى قياسيًا جديدًا بفضل عوامل عدة، منها التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، وعمليات الشراء بدافع المضاربة، ومشتريات البنوك المركزية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 2324.15 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1803 بتوقيت (غرينتش) يوم الجمعة، بعد أن سجل مستوى قياسيًا مرتفعًا عند 2330.06 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

وزاد المعدن الأصفر بأكثر من 4% منذ بداية الأسبوع، وسجل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول يوم الأربعاء 3 إبريل/نيسان إن البنك لن يتعجل في خفض تكاليف الاقتراض بعد أن أبقى سعر الفائدة دون تغيير في نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50% الشهر الماضي.

ويتوقع المتعاملون حاليًا، حسب ما ذكرت (رويترز)، فرصة بنحو 59% لخفض أسعار الفائدة الأمريكية في يونيو/حزيران المقبل.