أسعار الذهب يوم الثلاثاء 9 إبريل في مصر

انخفضت أسعار الذهب في مصر بنهاية معاملات الاثنين، مقارنة باليوم السابق.

وفيما يلي أسعار الذهب حسب موقع “أي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية أو الضرائب.

عيار 21

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 مبلغ 3200 جنيه، بانخفاض محدود عن سعر اليوم السابق الذي كان 3215 جنيهًا.

عيار 18

أما بالنسبة للذهب عيار 18، فقد بلغ سعر بيع الغرام 2742 جنيهًا بانخفاض محدود مقارنة بسعر يوم الأحد الذي كان 2756 جنيهًا.

عيار 14

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 14 مبلغ 2133 جنيهًا، منخفضًا بقيمة 17 جنيهًا عن سعر اليوم السابق الذي كان 2149.5 جنيهًا.

عيار 24

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 مبلغ 3657 جنيهًا بانخفاض طفيف عن سعر اليوم السابق الذي كان 3674 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب

وانخفض سعر جنيه الذهب بعد استمرار صعوده لأيام، وبلغ بنهاية تعاملات الاثنين 25600 جنيه، مقابل 25720 جنيهًا في اليوم السابق له.

سعر الذهب عالميًّا

على المستوى العالمي، واصلت أسعار الذهب ارتفاعها القياسي، الاثنين، مدفوعة بعمليات مضاربة واستمرار التوترات في الشرق الأوسط التي طغت على بيانات الوظائف الأمريكية القوية التي صدرت الأسبوع الماضي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 2335.73 دولارًا للأوقية (الأونصة) بعدما سجل مستوى قياسيًّا مرتفعًا عند 2353.79 دولارًا في وقت سابق من الجلسة. وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.4% إلى 2354.50 دولارًا.