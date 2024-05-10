أسعار الذهب في مصر الجمعة 10 مايو

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية مع زيادة المراهنات على تقليص الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لسعر الفائدة.

وفيما يلي أسعار الذهب في مصر حسب موقع “شعبة الذهب والمجوهرات”، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية أو الضرائب.

سعر الذهب عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 خلال التعاملات يوم الخميس 3075 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 خلال التعاملات يوم الخميس 2635.7 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

بلغ متوسط سعر غرام الذهب عيار 14 خلال التعاملات يوم الخميس 2056 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات يوم الخميس 3514 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب

أما بالنسبة لسعر الجنيه الذهب فبلغ 24600 جنيه.

سعر الأوقية

بلغ متوسط سعر أوقية الذهب 2317.5 دولارًا.

وفي الأسواق العالمية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية، بحلول الساعة 1414 بتوقيت “غرينتش”، بنسبة 0.95% إلى 2330.51 دولارًا للأوقية (الأونصة).

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران المقبل بنسبة 0.74% إلى 2339.40 دولارًا للأوقية.