أسعار الذهب في مصر السبت 11 مايو

قفزت أسعار الذهب عالميا، وقالت وكالة رويترز إنها تتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي مدعومة بفضل بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة.

وفيما يلي أسعار الذهب في مصر حسب موقع “شعبة الذهب والمجوهرات”، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية أو الضرائب.

سعر الذهب عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 خلال التعاملات يوم الجمعة 3150 جنيها، بارتفاع 75 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 خلال التعاملات يوم الجمعة 2700 جنيه، بارتفاع نحو 65 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

بلغ متوسط سعر غرام الذهب عيار 14 خلال التعاملات يوم الجمعة 2106 جنيهات، بارتفاع نحو 50 جنيها.

سعر الذهب عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات يوم الجمعة 3600 جنيه، بارتفاع 85 جنيها تقريبا.

سعر جنيه الذهب

أما بالنسبة لسعر الجنيه الذهب فبلغ 25200 جنيه، بارتفاع 600 جنيه.

سعر الأوقية

بلغ متوسط سعر أوقية الذهب 2373 دولارا، بارتفاع 55 دولارا تقريبا.

وفي الأسواق العالمية، قفزت أسعار الذهب، يوم الجمعة، وتتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي مدعومة بزخم بفضل بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة هذا الأسبوع، وهي بيانات عززت التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 1423 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.71% إلى 2362.49 دولار للأوقية (الأونصة).

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران بنسبة 1.26% إلى 2369.60 دولار.

وتقدم الذهب بأكثر من 1% يوم الخميس، بعد أن أظهرت بيانات أن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة زاد أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.