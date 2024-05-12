أسعار الذهب في مصر الأحد 12 مايو

انخفضت أسعار الذهب في مصر خلال معاملات يوم السبت، رغم ارتفاعها عالميًّا مع توقعات بخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة.

وفيما يلي أسعار الذهب في مصر حسب موقع “شعبة الذهب والمجوهرات”، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية أو الضرائب.

سعر الذهب عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 خلال التعاملات يوم السبت 3130 جنيهًا، بانخفاض 20 جنيهًا عن معاملات الجمعة.

سعر الذهب عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 خلال التعاملات يوم السبت 2683 جنيهًا، بانخفاض 17 جنيهًا عن معاملات الجمعة.

سعر الذهب عيار 14

بلغ متوسط سعر غرام الذهب عيار 14 خلال التعاملات يوم السبت 2092 جنيهًا، بانخفاض 15 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات يوم السبت 3577 جنيهًا، بانخفاض 23 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب

أما بالنسبة لسعر جنيه الذهب فبلغ 25040 جنيهًا، بعدما بلغ سعره أمس الجمعة 25200 جنيه.

سعر الذهب عالميًّا

وعالميًّا، بلغ متوسط سعر أوقية الذهب 2339 دولارًا، وارتفع سعر الذهب بعد أن أظهرت بيانات أن عدد الأمريكيين الذين قدّموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة زاد أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، وقد تؤثر بيانات كلا المؤشرين على أسعار الذهب والفضة.