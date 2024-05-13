أسعار الذهب في مصر الاثنين 13 مايو

تراجعت أسعار الذهب في مصر بشكل طفيف خلال التداولات، يوم السبت، علمًا بأن يوم الأحد هو يوم إجازة رسمية لتجار الذهب.

وفيما يلي أسعار الذهب في مصر حسب موقع “شعبة الذهب والمجوهرات”، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية أو الضرائب.

سعر الذهب عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 خلال التعاملات 3130 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 خلال التعاملات 2683 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

بلغ متوسط سعر غرام الذهب عيار 14 خلال التعاملات نحو 2092 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات 3577 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب

أما بالنسبة لسعر جنيه الذهب فبلغ 25040 جنيهًا.

سعر الأوقية

بلغ متوسط سعر أوقية الذهب 2361 دولارًا.