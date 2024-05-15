أسعار الذهب في مصر الأربعاء 15 مايو

ارتفعت أسعار الذهب، مساء الثلاثاء، مع ترقب المتعاملين لبيانات التضخم الأمريكية المهمة المقرر صدورها هذا الأسبوع، والتي قد توفر إشارات عن وتيرة ومقدار خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) هذا العام.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 2345.39 دولارًا للأوقية (الأونصة) بعدما انخفض 1%، الاثنين.

فيما يلي أسعار الذهب في مصر حسب موقع “شعبة الذهب والمجوهرات”، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية أو الضرائب.

عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 خلال التعاملات يوم الأربعاء 3110 جنيهات.

عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 خلال التعاملات يوم الأربعاء 2665 جنيهًا.

عيار 14

بلغ متوسط سعر غرام الذهب عيار 14 خلال التعاملات يوم الأربعاء 2079 جنيهًا.

عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات يوم الأربعاء 3554 جنيهًا.

جنيه الذهب

أما بالنسبة لسعر جنيه الذهب فبلغ 24880 جنيهًا.

الأوقية

بلغ متوسط سعر أوقية الذهب 2348.5 دولارًا.