أسعار الذهب في مصر الخميس 16 مايو

صعدت أسعار الذهب في الأسواق العالمية مع تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، وتزايد التوقعات بقرب خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وانعكس الارتفاع في سعر الذهب عالميًا على السوق المصري الذي شهد ارتفاعًا محدودًا.

فيما يلي أسعار الذهب في مصر حسب موقع “إي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية أو الضرائب.

أسعار الذهب عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 مبلغ 3135 جنيهًا بارتفاع طفيف عن سعر اليوم السابق الذي بلغ 3110 جنيهات.

أسعار الذهب عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 مبلغ 2687 جنيهًا بارتفاع محدود عن سعر اليوم السابق وهو 2665 جنيهًا.

أسعار الذهب عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 مبلغ 3582 جنيهًا مرتفعًا عن سعره في اليوم السابق وهو 3554 جنيهًا.

أسعار الذهب عيار 14

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 14 مبلغ 2090 جنيهًا مرتفعًا عن سعر اليوم السابق وهو 2079 جنيهًا.

أسعار جنيه الذهب

أما بالنسبة لسعر جنيه الذهب فقد بلغ 25080 جنيهًا بارتفاع طفيف عن سعر اليوم السابق حيث كان 24880 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

صعدت أسعار الذهب في الأسواق العالمية إلى أعلى مستوى خلال أكثر من 3 أسابيع مع نهاية معاملات الأربعاء مدعومة بضعف الدولار، وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وأظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين الأمريكيين ارتفعت أقل من المتوقع في إبريل/نيسان، ما عزز فرص خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2369.49 دولارًا للأوقية (الأونصة)، فيما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو/حزيران 0.6% إلى 2374.60 دولارًا للأوقية.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.3% الشهر الماضي بعدما تقدم 0.4% في مارس/آذار وفبراير/شباط، ما يشير إلى أن التضخم استأنف اتجاهه الهابط في بداية الربع الثاني، ما يعزز توقعات الأسواق المالية بخفض الفائدة في سبتمبر/أيلول المقبل.

وهبط الدولار 0.4% أمام سلة من العملات الرئيسة الأخرى، ليسجل أدنى مستوياته منذ أكثر من شهر، ما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.