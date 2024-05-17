أسعار الذهب في مصر الجمعة 17 مايو

انخفضت أسعار الذهب في السوق المصري خلال معاملات الخميس، كما انخفضت عالميًا بسبب تصريحات مسؤول بالبنك المركزي الأمريكي حول أسعار الفائدة.

فيما يلي أسعار الذهب في مصر حسب موقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية أو الضرائب.

أسعار الذهب عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 مبلغ 3130 جنيهًا بانخفاض طفيف عن سعره أمس الأربعاء الذي بلغ 3135 جنيهًا.

أسعار الذهب عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 مبلغ 2682 جنيهًا بانخفاض بقيمة 5 جنيهات عن أمس الأربعاء.

أسعار الذهب عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 مبلغ 3577 جنيهًا، بعدما كان سعره الأربعاء 3582 جنيهًا.

أسعار الذهب عيار 14

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 14 مبلغ 2086 جنيهًا، منخفضًا من 2090 جنيهًا للغرام.

أسعار جنيه الذهب

أما بالنسبة لسعر جنيه الذهب فلم يشهد تغيرًا كبيرًا كعادته من يوم لآخر، حيث انخفض بقيمة 40 جنيهًا فقط، إذ بلغ سعره اليوم 25040 جنيهًا، بعدما كان سعره الأربعاء 25080 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

وعلى المستوى العالمي، انخفضت أسعار الذهب بعد أن لامست في وقت سابق اليوم الخميس أعلى مستوى في شهر تقريبًا، وذلك مع ارتفاع الدولار لكن تصريحات حذرة من مسؤول في المركزي الأمريكي أضعفت حماس المستثمرين.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2376.37 دولارًا للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 19 إبريل/نيسان في وقت سابق من الجلسة، وتراجعت أيضا العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 2378.7 دولارًا.

ورحب جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك بصدور بيانات تضخم أضعف لكنه قال لـ(رويترز)، الخميس، إن الأخبار الإيجابية ليست كافية لدعوة المركزي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة في وقت ما قريبًا.