سعر الذهب في مصر السبت 18 مايو

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المصري خلال معاملات السبت، كما ارتفعت عالميًّا مدفوعة بتوقعات تخفيض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة مرتين هذا العام.

ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في مصر، مع إقرار مصلحة الجمارك رسومًا جمركية بقيمة 371 جنيهًا (نحو 8 دولارات) على كل غرام ذهب قادم من خارج البلاد.

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وفيما يلي أسعار الذهب في مصر حسب موقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية أو الضرائب.

أسعار الذهب عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 مبلغ 3180 جنيهًا، بارتفاع بقيمة 50 جنيهًا عن معاملات الجمعة، إذ سجل 3130 جنيهًا.

أسعار الذهب عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 مبلغ 2725 جنيهًا، مرتفعًا بقيمة 43 جنيهًا عن معاملات الجمعة.

أسعار الذهب عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 مبلغ 3634 جنيهًا، بعدما كان سعره الجمعة 3577 جنيهًا.

أسعار الذهب عيار 14

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 14 مبلغ 2120 جنيهًا، وهو أعلى من معاملات الجمعة بـ34 جنيهًا.

أسعار جنيه الذهب

أما جنيه الذهب فقد ارتفع سعره بقيمة 400 جنيه، إذ بلغ سعره اليوم السبت 25440 جنيهًا، بعدما كان خلال معاملات الجمعة 25040 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًّا

وعلى المستوى العالمي ارتفعت أسعار الذهب بعد أن عززت بيانات التضخم الأمريكية التي صدرت مؤخرا التوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام؛ مما أثر في الدولار وعوائد سندات الخزانة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بـ0.4% إلى 2384.86 دولارا للأوقية (الأونصة)، وارتفع المعدن الأصفر بـ1% هذا الأسبوع، بعد أن بلغ أعلى مستوياته في شهر في الجلسة الماضية.