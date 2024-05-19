أسعار الذهب في مصر اليوم 19 مايو

انخفضت أسعار الذهب في السوق المصرية بشكل طفيف خلال معاملات الأحد مقارنة بأسعاره أمس السبت، بينما ارتفعت عالميًّا مدفوعة بتوقعات تخفيض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة مرتين هذا العام.

وفيما يلي أسعار الذهب في مصر حسب موقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية أو الضرائب.

عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 خلال معاملات الأحد 3165 جنيهًا، منخفضًا بقيمة 15 جنيهًا عن معاملات السبت.

عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 خلال معاملات الأحد 2712 جنيهًا، منخفضًا بقيمة 13 جنيهًا عن معاملات السبت.

عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 خلال معاملات الأحد 3617 جنيهًا، منخفضًا بقيمة 17 جنيهًا عن معاملات السبت.

عيار 14

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 14 خلال معاملات الأحد 2110 جنيهات، بانخفاض 10 جنيهات عن اليوم السابق.

جنيه الذهب

أما جنيه الذهب فقد انخفض بقيمة 120 جنيهًا، إذ بلغ سعره اليوم الأحد 25320 جنيهًا، بعدما كان 25440 جنيهًا خلال معاملات السبت.

أسعار الذهب عالميًّا

وعلى المستوى العالمي، ارتفعت أسعار الذهب بعد أن عززت بيانات التضخم الأمريكية التي صدرت أخيرًا التوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، مما أثّر في الدولار وعوائد سندات الخزانة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية إلى 2414.70 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وارتفع المعدن الأصفر بنسبة 1% هذا الأسبوع، بعد أن بلغ أعلى مستوياته في شهر خلال الجلسة الماضية.