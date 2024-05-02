أسعار الذهب في مصر الخميس 2 مايو

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات، يوم الأربعاء، كما ارتفعت عالميًا مع ترقب المستثمرين قرار البنك المركزي الأمريكي حول أسعار الفائدة غدًا الخميس.

وفيما يلي أسعار الذهب حسب موقع “آي صاغة” المتخصص في تجارة الذهب والمجوهرات عبر “الإنترنت”، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية أو الضرائب.

سعر الذهب عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 خلال التعاملات يوم الأربعاء 3100 جنيه، بارتفاع بقيمة 15 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 خلال التعاملات يوم الأربعاء 2657 جنيهًا تقريبًا، بارتفاع بقيمة 13 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

بلغ متوسط سعر غرام الذهب عيار 14 خلال التعاملات يوم الأربعاء 2066 جنيهًا، بارتفاع بنحو 10 جنيهات.

سعر الذهب عيار 24

بلغ متوسط سعر غرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات يوم الأربعاء 3542 جنيهًا، بارتفاع بنحو 17 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب

بلغ متوسط سعر جنيه الذهب خلال التعاملات يوم الأربعاء 24800 جنيه، بعدما وصل سعره الثلاثاء 24680 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًّا

انتعشت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة غدًا الخميس.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 2307.88 دولارات للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أدنى مستوى منذ الخامس من إبريل/نيسان في وقت سابق من الجلسة، كما ارتفعت كذلك العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 2318.50 دولارًا للأوقية.