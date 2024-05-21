أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21 مايو

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بشكل طفيف خلال التداولات يوم الاثنين، كما صعدت الأسعار بنحو 1.4% خلال التعاملات عالميًّا وسط ترقب لقرارات مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.

وفيما يلي أسعار الذهب في مصر حسب موقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية أو الضرائب.

عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 خلال التعاملات 3185 جنيهًا، بينما بلغ سعر الشراء 3170 جنيهًا.

عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 خلال التعاملات 2730 جنيهًا، مقابل 2717 جنيهًا تقريبًا للشراء.

عيار 14

بلغ متوسط سعر غرام الذهب عيار 14 خلال التعاملات نحو 2123 جنيهًا تقريبًا، بينما تجاوز سعر الشراء 2113 جنيهًا.

عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات 3640 جنيهًا، مقابل 3622 جنيهًا تقريبًا للشراء.

جنيه الذهب

أما بالنسبة لسعر جنيه الذهب، فبلغ 25480 جنيهًا للبيع و25360 جنيهًا للشراء.

الأوقية

بلغ متوسط سعر أوقية الذهب 2426 دولارًا للبيع مقابل 2425 دولارًا للشراء.