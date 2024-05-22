أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 22 مايو

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية لتقترب من مستوياتها القياسية السابقة وسط حالة من عدم اليقين السياسي.

وعلى المستوى المحلي، تراجعت الأسعار بشكل طفيف في نهاية معاملات الثلاثاء مقارنة باليوم السابق.

وفيما يلي أسعار الذهب في مصر حسب موقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية أو الضرائب.

سعر الذهب عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 مبلغ 3175 جنيها، بينما بلغ سعر الشراء 3160 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 مبلغ 2721 جنيها، بينما بلغ سعر الشراء 2708 جنيهات.

سعر الذهب عيار 14

بلغ متوسط سعر غرام الذهب عيار 14 مبلغ 2116 جنيها، بينما بلغ سعر الشراء 2106 جنيهات.

سعر الذهب عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات 3628 جنيها، مقابل 3611 جنيها تقريبا للشراء.

سعر جنيه الذهب

أما بالنسبة لسعر جنيه الذهب، فبلغ 25400 جنيه للبيع، و25280 جنيها للشراء.

أسعار الذهب عالميا

اقتربت أسعار الذهب من ذروة قياسية بنهاية معاملات الثلاثاء مع تطلع المتعاملين إلى تجنب المخاطر الناجمة عن عدم اليقين الجيوسياسي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 2430.33 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن وصل إلى مستوى قياسي بلغ 2449.89 دولارا الاثنين.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2% إلى 2434.30 دولارا للأوقية.