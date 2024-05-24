أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 24 مايو

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية بنهاية معاملات الخميس 23 مايو/أيار بعد تصاعد احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وانعكس انخفاض أسعار الذهب عالميًا على السوق المحلية في مصر، حيث تراجعت الأسعار، ولكن بشكل محدود.

فيما يلي أسعار الذهب في مصر حسب موقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية أو الضرائب.

سعر الذهب عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 مبلغ 3135 جنيهًا، بينما بلغ سعر الشراء 3110 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 مبلغ 2687 جنيهًا بينما كان سعر الشراء هو 2665 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

بلغ متوسط سعر غرام الذهب عيار 14 مبلغ 2090 جنيهًا بينما بلغ سعر الشراء 2073 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 مبلغ 3582 جنيهًا بينما كان سعر الشراء 3554 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب

أما بالنسبة لسعر جنيه الذهب، فبلغ سعر البيع 25080 جنيهًا بينما كان سعر الشراء 24880 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

تراجعت أسعار الذهب بنهاية معاملات الخميس، بعد أن أشار محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أن بعض المسؤولين يميلون إلى رفع أسعار الفائدة.

ويؤدي رفع سعر الفائدة الأمريكية إلى تراجع الإقبال على شراء الذهب الذي لا يدر عائدًا، حيث يفضل المستثمرون شراء سندات الخزانة الأمريكية إذا ارتفع العائد عليه.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية الخميس 0.6% إلى 2365.49 دولارًا للأوقية (الأونصة)، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1% إلى 2367.60 دولارًا.

وكان الذهب ارتفع لمستوى قياسي عند 2449.89 دولارًا يوم الاثنين 20 مايو/أيار.