أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 25 مايو

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية بنهاية معاملات الجمعة، لتصل إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين.

وعلى المستوى المحلي في مصر ظلت أسعار الذهب ثابتة تقريبًا بنهاية معاملات الجمعة، وذلك بعد تراجع محدود يوم الخميس.

وفيما يلي أسعار الذهب في مصر حسب موقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية أو الضرائب.

سعر الذهب عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 مبلغ 3140 جنيهًا، فيما كان سعر الشراء 3115 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 مبلغ 2691 جنيهًا، فيما كان سعر الشراء 2670 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 14 مبلغ 2093 جنيهًا، بينما بلغ سعر الشراء 2076 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 مبلغ 3588 جنيهًا، بينما بلغ سعر الشراء 3560 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب

أما بالنسبة لجنيه الذهب فقد بلغ سعر بيعه 25120 جنيهًا بينما كان سعر الشراء 24920 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

وصلت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين بنهاية معاملات الجمعة، لتتجه صوب أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من 5 أشهر مع بدء تراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2336.86 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0546 بتوقيت “جرينتش” بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ التاسع من مايو/أيار في وقت سابق.

وارتفع الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 2449.89 دولارًا يوم الاثنين 20 مايو/أيار، لكنه انخفض نحو 5% منذ ذلك الحين بنهاية معاملات الأسبوع.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2337.80 دولارًا.

والذهب وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يزيد من إقبال المستثمرين على شراء سندات الخزانة الأمريكية، بدلًا من شراء الذهب الذي لا يدر عائدًا، ما يؤدي إلى تراجع سعر الذهب في الأسواق العالمية.