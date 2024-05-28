أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 28 مايو

ارتفعت أسعار الذهب خلال معاملات يوم الاثنين في مصر بشكل طفيف، كما ارتفعت عالميًا مع توقعات بتخفيض البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة.

وفيما يلي أسعار الذهب في مصر حسب موقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية أو الضرائب.

سعر الذهب عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 مبلغ 3120 جنيهًا، فيما كان سعر الشراء يوم الأحد 3115 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 مبلغ 2674 جنيهًا، فيما كان سعر الشراء يوم الأحد 2670 جنيهًا للغرام.

سعر الذهب عيار 14

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 14 مبلغ 2080 جنيهًا، مرتفعًا بقيمة 10 جنيهًا عن سعره الأحد.

سعر الذهب عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 مبلغ 3565 جنيهًا، بينما كان يبلغ سعره يوم الأحد 3560 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب

أما بالنسبة لجنيه الذهب فقد بلغ سعر بيعه 24960 جنيهًا بينما كان سعره الأحد 24920 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

عالميًا ارتفعت أسعار الذهب أمس الاثنين مع تقييم المتعاملين لآفاق خفض أسعار الفائدة الأمريكية قبيل صدور بيانات اقتصادية مهمة في وقت لاحق من الأسبوع.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2344.88 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ التاسع من مايو/أيار عند 2325.19 دولار يوم الجمعة. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 2345.80 دولار.

وسجل المعدن الأصفر مستوى قياسيا مرتفعا عند 2449.89 دولار في وقت سابق من الأسبوع الماضي، لكنه خسر أكثر من 100 دولار منذ ذلك الحين.