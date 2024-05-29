أسعار الذهب في مصر الأربعاء 29 مايو

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية بنهاية معاملات الثلاثاء، نتيجة تراجع سعر صرف الدولار.

وانعكس الارتفاع على السوق المصرية، حيث شهد بدوره ارتفاعا محدودا في أسعار الذهب.

فيما يلي أسعار الذهب في مصر حسب موقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية أو الضرائب.

عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 مبلغ 3145 جنيها، بينما بلغ سعر الشراء 3120 جنيها.

عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 مبلغ 2695 جنيها، بينما بلغ سعر الشراء 2674 جنيها.

عيار 14

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 14 مبلغ 2096 جنيها، بينما بلغ سعر الشراء 2080 جنيها.

عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 مبلغ 3594 جنيها، بينما بلغ سعر الشراء 3565 جنيها.

سعر جنيه الذهب

أما بالنسبة لجنيه الذهب، فقد بلغ سعر بيعه 25160 جنيها، بينما كان شراؤه 24960 جنيها.

سعر الذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهب بنهاية معاملات الثلاثاء مع انخفاض الدولار بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية المهمة التي قد توفر مزيدا من الدلالات على الموعد الذي ربما يخفض فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 2357.44 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 17:55 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.9% إلى 2356.5 دولارا عند التسوية.

وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ويترقب المستثمرون تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة لشهر إبريل/نيسان، المقرر صدوره يوم الجمعة 30 من مايو/أيار، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي.