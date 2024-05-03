أسعار الذهب في مصر الجمعة 3 مايو

استقرت أسعار الذهب في الأسواق العالمية بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي على سعر الفائدة الأمريكية دون تغيير، فيما ارتفعت الأسعار بشكل طفيف في السوق المصري.

وفيما يلي أسعار الذهب حسب موقع “آي صاغة” المتخصص في تجارة الذهب والمجوهرات عبر “الإنترنت”، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية أو الضرائب.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 بنهاية تعاملات الخميس 3085 جنيهًا بانخفاض طفيف عن سعر اليوم السابق الذي كان 3100 جنيه.

سعر الذهب عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع الغرام من الذهب عيار 18 مبلغ 2644 جنيهًا بتراجع محدود عن سعر اليوم السابق الذي كان 2657 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

بلغ متوسط سعر بيع الغرام من الذهب عيار 14 مبلغ 2056 جنيهًا بانخفاض محدود عن سعر اليوم السابق الذي كان 2066 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع الغرام من الذهب عيار 24 مبلغ 3525 جنيهًا، بتراجع محدود عن سعر اليوم السابق الذي كان 3542 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب

أما بالنسبة لسعر الجنيه الذهب فقد بلغ 24680 جنيهًا بتراجع طفيف عن سعره في اليوم السابق، حيث كان 24800 جنيه.

سعر الذهب عالميًّا

استقرت أسعار الذهب بنهاية معاملات الخميس بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة دون تغيير، وأشار إلى أنه لا يزال يميل إلى خفض الفائدة في نهاية المطاف.

ولم تشهد أسعار الذهب في المعاملات الفورية تغيرًا يذكر مسجلة 2317.77 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0504 بتوقيت غرينتش، بعد صعودها 1.4% الأربعاء، محققة أفضل أداء يومي خلال أكثر من أسبوعين.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 2327.60 دولارًا.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إن الخطوة التالية ستعتمد على البيانات مع استبعاد حدوث زيادة في أسعار الفائدة.

توقعات باستمرار صعود الذهب

وأوضح مات سيمبسون، كبير المحللين لدى “سيتي إندكس”، إن المتداولين شعروا بالارتياح لأن باول أغلق الباب أمام المزيد من الارتفاع في سعر الفائدة، ما ساعد أسعار الذهب على الصعود مرة أخرى فوق 2300 دولار للأوقية.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى زيادة جاذبية حيازة المعدن النفيس التي لا تدر عوائد.

ومن المقرر أن يصدر تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، الجمعة.

وقال سيمبسون “ما يود المتعاملون رؤيته الآن هو بيانات أقل قوة في الوظائف غير الزراعية. إننا نقترب بسرعة من النصف الثاني من العام، وطوال الوقت الذي تواصل فيه البنوك المركزية تكديس الذهب، أظن أن الذهب يمكن أن يصمد أعلى مستوى ألفي دولار لبقية العام ويتجاوز 2500 دولار”.