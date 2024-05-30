أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 30 مايو

انخفضت أسعار الذهب في الأسواق العالمية مع ارتفاع سعر صرف الدولار وزيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما يحد من الإقبال على شراء الذهب.

وانعكس تراجع أسعار الذهب عالميًا على السوق المصرية التي شهدت تراجعًا طفيفًا في الأسعار.

فيما يلي أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس، بحسب موقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية أو الضرائب.

سعر الذهب عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 مبلغ 3115 جنيهًا بينما كان سعر الشراء 3110 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 مبلغ 2670 جنيهًا بينما بلغ سعر الشراء 2665 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 14 مبلغ 2076 جنيهًا بينما بلغ سعر الشراء 2073 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 مبلغ 3560 جنيهًا بينما كان سعر الشراء 3554 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب

أما بالنسبة لجنيه الذهب، فقد بلغ سعر بيعه 24920 جنيهًا، فيما كان سعر الشراء 24880 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا

انخفضت أسعار الذهب بنهاية معاملات الأربعاء، مع ارتفاع الدولار وزيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية، قبيل صدور بيانات التضخم المهمة في الولايات المتحدة، التي يمكن أن تعطي بعض المؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

تراجع سعر الذهب عالميًا مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية (غيتي)