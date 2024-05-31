أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 31 مايو

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية بنهاية معاملات الخميس، لليوم الثاني على التوالي، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وظلت أسعار الذهب في السوق المصري ثابتة تقريبا بعد تراجع محدود مؤخرا توافقا مع تراجع الأسعار عالميا.

فيما يلي أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة، بحسب موقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية أو الضرائب.

سعر الذهب عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 مبلغ 3115 جنيها فيما كان سعر الشراء 3095 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 مبلغ 2670 جنيها فيما كان سعر الشراء 2652 جنيها.

سعر الذهب عيار 14

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 14 مبلغ 2076 جنيها فيما كان سعر الشراء 2063 جنيها.

سعر الذهب عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 مبلغ 3560 جنيها فيما كان سعر الشراء 3537 جنيها.

سعر جنيه الذهب

أما بالنسبة لجنيه الذهب، فقد بلغ سعر بيعه 24920 جنيها فيما كان سعر الشراء 24760 جنيها.

سعر الذهب عالميًا

تراجعت أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي الخميس مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وسط ترقب لبيانات رئيسية للتضخم قد توفر مزيدا من المؤشرات حول خطة مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 2325.73 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما هبط واحدا بالمئة الأربعاء.

كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 2323.40 دولار.

وارتفع الدولار 0.5 بالمئة مما يجعل المعدن النفيس المسعر به أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وانخفض الذهب بأكثر من 100 دولار منذ أن وصل إلى مستوى قياسي عند 2449.89 دولار في 20 مايو/أيار الجاري.