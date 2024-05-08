أسعار الذهب في مصر الخميس 9 مايو

تحركت أسعار الذهب في نطاق محدود في الأسواق العالمية بنهاية معاملات، الأربعاء، وسط ترقّب المتعاملين للموعد المحتمل لبدء خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وانعكس ثبات سعر الذهب تقريبًا في الأسواق العالمية على السوق المصرية، حيث كانت الأسعار بدورها مستقرة.

وفيما يلي أسعار الذهب في السوق المصرية حسب موقع “آي صاغة”، المتخصص في تجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية أو الضرائب.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 بنهاية تعاملات الأربعاء 3090 جنيهًا، فيما بلغ سعر الشراء 3070 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع الغرام من الذهب عيار 18 مبلغ 2648 جنيهًا، فيما بلغ سعر الشراء 2631 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

بلغ متوسط سعر بيع الغرام من الذهب عيار 14 مبلغ 2060 جنيهًا، بينما بلغ سعر الشراء 2046 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع الغرام من الذهب عيار 24 مبلغ 3531 جنيهًا، أما سعر الشراء فبلغ 3508 جنيهات.

سعر جنيه الذهب

أما بالنسبة لسعر بيع الجنيه الذهب فقد بلغ 24720 جنيهًا، فيما بلغ سعر الشراء 24560 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًّا

استقرت أسعار الذهب بنهاية معاملات الأربعاء، بينما يترقب المستثمرون بيانات أمريكية لاستخلاص أدلة على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

ولم يطرأ تغير يُذكر على الذهب في المعاملات الفورية، إذ سجل 2315.19 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1507 بتوقيت “غرينتش”.

كما استقرّت أيضًا العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2323.30 دولارًا للأوقية.

وارتفع مؤشّر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسة، 0.1%، مما يزيد تكلفة شراء الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وتترقب الأسواق بيانات معنويات المستهلكين التي تصدرها جامعة ميشيغان يوم الجمعة، وتعليقات عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي حول سعر الفائدة.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية 15 مايو/أيار الجاري.

وبعد صدور بيانات وظائف أمريكية ضعيفة في الآونة الأخيرة، تتوقع الأسواق المالية خفض المركزي الأمريكي الفائدة مرتين هذا العام، وتقليص تكاليف الاقتراض 40 نقطة أساس.

وتباطأ نمو الوظائف الأمريكية أكثر من المتوقع في إبريل/نيسان من العام الجاري، كما هبطت الزيادة السنوية للأجور دون 4% لأول مرة منذ قرابة 3 أعوام.