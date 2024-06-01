أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 1 يونيو

استقرت أسعار الذهب في الأسواق العالمية مع نهاية معاملات الجمعة، بعد أن تراجعت يومي الخميس والأربعاء، وسط حالة من الترقب في الأسواق لبيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي ستؤثر على قرار الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بالنسبة لسعر الفائدة.

واستقرت أسعار الذهب بدورها في السوق المحلي في مصر، مع تراجع طفيف للغاية، بالتوافق مع الاتجاه في السوق العالمي.

فيما يلي أسعار الذهب في مصر اليوم السبت، بحسب موقع “آي صاغة” مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية ولا الضرائب.

سعر الذهب عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 مبلغ 3100 جنيه فيما بلغ سعر الشراء 3075 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 مبلغ 2657 جنيها بينما كان سعر الشراء 2635 جنيها.

سعر الذهب عيار 14

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 14 مبلغ 2066 جنيها بينما كان سعر الشراء 2050 جنيها.

سعر الذهب عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 مبلغ 3542 جنيها بينما كان سعر الشراء 3514 جنيها.

سعر جنيه الذهب

أما بالنسبة لجنيه الذهب، فقد بلغ سعر بيعه 24800 جنيه بينما سعر الشراء 24600 جنيه.

سعر الذهب عالميًّا

لم يشهد الذهب في المعاملات الفورية تغيرا يذكر ليستقر عند 2343.02 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول مساء الجمعة.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2340.30 دولار.