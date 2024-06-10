أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 10 يونيو

ارتفع سعر الذهب في مصر بشكل طفيف خلال التداولات، علمًا بأن يوم الأحد هو يوم إجازة رسمية لتجار الذهب.

وفيما يلي أسعار الذهب في مصر حسب موقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية ولا الضرائب.

سعر الذهب عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 خلال التعاملات 3100 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الشراء 3085 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 خلال التعاملات 2657.25 جنيهًا للبيع، مقابل 2644.25 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14

بلغ متوسط سعر غرام الذهب عيار 14 خلال التعاملات 2066.75 جنيهًا للبيع، في حين بلغ سعر الشراء 2056.75 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات 3542.75 جنيهًا، مقابل 3525.75 جنيهًا للشراء.

سعر جنيه الذهب

أما بالنسبة لسعر جنيه الذهب، فبلغ 24800 جنيه للبيع، و24680 جنيهًا للشراء.

سعر الأوقية

بلغ متوسط سعر أوقية الذهب، (الأونصة)، 2295 دولارًا للبيع، مقابل 2294 دولارًا للشراء.