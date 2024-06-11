أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 11 يونيو

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية بنهاية معاملات الاثنين، بعد انخفاض ملحوظ يوم الجمعة السابع من يونيو/حزيران، كان الأكبر منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وبدورها، ارتفعت أسعار الذهب في السوق المصرية بشكل طفيف.

وفيما يلي أسعار الذهب بمصر حسب موقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية والضرائب.

عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 خلال التعاملات مبلغ 3120 جنيها، بينما كان سعر الشراء 3105 جنيهات.

عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 خلال التعاملات 2674 جنيها، بينما كان سعر الشراء 2661 جنيها.

عيار 14

بلغ متوسط سعر غرام الذهب عيار 14 خلال التعاملات 2080 جنيها، بينما كان سعر الشراء 2070 جنيها.

عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات 3565 جنيها، بينما كان سعر الشراء 3548 جنيها.

سعر جنيه الذهب

أما بالنسبة لسعر جنيه الذهب، فبلغ 24960 جنيها بينما كان سعر الشراء 24840 جنيها.

سعر الذهب عالميا

استعاد الذهب بعض البريق بنهاية معاملات الاثنين، بعد أن سجلت الأسعار أكبر انخفاض يومي منذ ثلاث سنوات ونصف السنة في الجلسة السابقة، بسبب تعليق البنك المركزي الصيني للمشتريات، وهي الخطوة التي خيبت آمال من يراهنون على الطلب الصيني.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 2304.92 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش.

لكن العقود الأمريكية الآجلة للذهب تراجعت بنسبة 0.1% إلى 2323.20 دولارا.

وهبط الذهب يوم الجمعة بنسبة 3.5% أو 83 دولارا للأوقية في أكبر انخفاض يومي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020.